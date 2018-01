Stadtbibliothek erweitert Recherchemöglichkeiten

Chemnitz – Die Stadtbibliothek Chemnitz erweitert ihr Datenbankangebot und bietet somit seit dieser Woche die Möglichkeit zur Recherche in 300 Tages- und Wochenzeitungen sowie 900 Fach- und Publikumszeitschriften.

© Internetseite: https://bib-chemnitz.genios.de/

Seit dem 10. Januar 2018 bietet die Stadtbibliothek Chemnitz ihren Kunden das umfangreiche Presseangebot des Informationsdienstleisters GBI-Genios an. Dabei handelt es sich um eine speziell für Bibliotheken entwickelte, webbasierte Informationslösung für die Recherche in Zeitungen und Zeitschriften.

Ein wichtiges Ziel der Stadtbibliothek Chemnitz ist es, Hilfestellung zu leisten für Schüler, Azubis und Studierende beim Erwerb von Informationskompetenzen jenseits von Wikipedia, Google & Co. sowie bei der Erstellung von wissenschaftlichen Arbeiten. Die GENIOS-Pressedatenbank ist dank der anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche, der umfassenden Recherchefunktionen und Themenvielfalt ideal für Schüler geeignet.

Das Portfolio umfasst zum einen die regionale Presse, wie z.B. Freie Presse, Leipziger Volkszeitung, Dresdner Neueste Nachrichten, Sächsische Zeitung, und zum anderen überregionale Zeitungen, wie Die Welt, TAZ, Tagesspiegel und Zeit. Außerdem ist eine Artikelsuche in verschiedenen Zeitschriften möglich, so z. B. in Spiegel, Focus und Geo, Zeit Wissen, Zeit Geschichte.

Der Bestand wird täglich aktualisiert und reicht bis zu 20 Jahren zurück.

Mit Kundennummer (Bibliotheksausweis) und Passwort können sich Nutzer über die Webseite www.stadtbibliothek-chemnitz.de oder https://bib-chemnitz.genios.de einloggen.

Die GENIOS-Pressedatenbank ist ein weiterer wichtiger Baustein von Online-Angeboten der Stadtbibliothek Chemnitz für das individuelle, selbstgesteuerte Lernen.