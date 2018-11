Stadtderby zwischen BSG und Lok am 15. Dezember

Für die Leipziger Fußballfans steht ein Fußballfest vor der Tür. Nachdem sich die BSG Chemie Leipzig am Samstag im Sachsenpokal-Achtelfinale mit einem 6:3 gegen Trebendorf in die nächste Runde zitterte, steht nun das Stadtderby gegen Lok Leipzig auf dem Programm. Die Probstheidaer setzten sich souverän mit 4:1 gegen Auerbach durch. Die Mannschaften treffen nun am 15. Dezember im Viertelfinale aufeinander.