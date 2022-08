Auerbach- Das Auerbacher Stadtfest öffnete am Wochenende seine Pforten. In diesem Jahr war die Veranstaltung erstmals kostenfrei. Und auch im Rathaus gab es ja bekanntlich Veränderungen. Jens Scharff begleitete als neuer Bürgermeister von Auerbach erstmalig eine Veranstaltung in der Stadt.