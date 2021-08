Stadtfest verschoben – Neuer Termin: 03.10.2021

Denn das Fest benötigt einen Organisationsvorlauf von mehreren Monaten, um mit den Künstlern, Subunternehmen, Händlern und Gastronomen Verträge zu schließen.

"Zu koordinieren gilt es rund 1.000 Künstler auf den insgesamt 15 Locations. Leider haben wir keine verbindlichen Prognosen bzw. Szenarien der Politik, ob und wie Veranstaltungen in den Sommermonaten mit welchen Hygieneauflagen möglich sein werden. Deshalb haben wir uns mit dem Oberbürgermeister abgestimmt, den Tag der Deutschen Einheit als würdigen Anlass zu nehmen, um das Stadtfest in diesem Jahr gebührend zu feiern.“, so Veranstaltungsleiter Frank Schröder.