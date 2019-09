Stadtgarten Connewitz: Ökolöwe erhält Auszeichnung

Inmitten eines dicht besiedelten Wohngebietes verbirgt sich das 4.300 qm große Gelände.

Doch nicht nur der Ökolöwe legt hier regelmäßig Hand an, seit zwei Jahren gibt der Verein sein Wissen an die freiwilligen Helfer weiter und lässt so seine Gartentür auch für das gemeinsame Gärtnern offen.

So ist auch Jenny Straßburg eine von den Gemeinschaftsgärtnern, die den Garten regelmäßig pflegen und bepflanzen.