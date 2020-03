Stadtmuseum zeigt musikalische Porträts

Die Ausstellung zeigt 120 dieser Porträtaufnahmen aus dem Bestand der Deutschen Fotothek, die den vier Chefdirigenten – Jörg-Peter Weigle, Michel Plasson, Marek Janowski sowie Rafael Frühbeck de Burgos – zeitlich zugeordnet sind. Die musikalischen Gäste stammen aus den verschiedensten Orten weltweit. Ein Großteil von ihnen trat wiederholt zusammen mit der Dresdner Philharmonie auf - andere waren Erste Gast-dirigenten oder Artists in Residence. Auftritte weltbekannter Stars verdeutlichen das internationale Renommee des Orchesters. Dies zeigen auch die vielen Tourneen, die Frank Höhler oft begleitete. Durch seine langjährige Zusammenarbeit mit dem Orchester hatte der Fotograf hier die Möglichkeit, außergewöhnliche Szenen der Reise und Momente hinter den Kulissen zu fotografieren, die in einer kleinen Auswahl von Frank Höhlers Beständen ebenfalls in der Ausstellung gezeigt werden. Gästebücher und Plakate aus dem Archiv der Dresdner Philharmonie dokumentieren die Verbindung der musikalischen Gäste zur Dresdner Philharmonie sowie die Beziehung Frank Höhlers zum Orchester. Musikalische Genüsse mittels Hör-stationen runden den Besuch der Jubiläumsausstellung ab.

Die Ausstellung kann von Dienstag bis Sonntag von 10.00 bis 18.00 Uhr und Freitag von 10.00 bis 19.00 Uhr bsucht werden, Montag bleibt das Museum wie immer geschlossen. Weitere Informationen zur Ausstellung und den Eintrittspreisen finden Sie auf der Website des Stadtmuseums.