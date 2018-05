StadtNatur in der Elbmetropole entdecken

Wenn am Wochenende 26. und 27. Mai 2018 der vierte „Lange Tag der StadtNatur“ einlädt, ist auch das Umweltamt Dresden mit einem interessanten Angebot dabei. Am Sonnabend, 26. Mai, ab 9 Uhr, können Naturfreunde einen ganz besonderen Rundgang in der Innenstadt miterleben. Gemeinsam mit Harald Wolf von der Unteren Naturschutzbehörde können sie mehr über Turmfalke, Mauersegler und Fledermaus als bestens angepasste Stadtbewohner erfahren. „Bei der zweistündigen Expedition begeben wir uns auf die Spurensuche in Dresdens Wildnis. Dabei besuchen wir auch den wohl außergewöhnlichsten Brutplatz des Turmfalken in Dresden. Mehr wird an dieser Stelle aber noch nicht verraten“, so der passionierte Naturschützer vorfreudig.