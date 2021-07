Stadtpicknick mit Shopping am Sonntag

Treuen- Am kommenden Sonntag wird in Treuen das 6. Stadtpicknick am Markt veranstaltet. Unter dem Motto „Treuener Lieblingsplätze“ lädt die Stadt von 10 bis 14 Uhr zum Schlemmen und Stöbern ein.

Wer ein Foto seiner Lieblingsplätze vorlegt, bekommt als Dankeschön ein kleines Präsent. Wie beim Picknick üblich, bringt jeder Teilnehmer seine eigene Verpflegung mit. Backwaren und Getränke werden aber auch zum Verkauf am Markt angeboten. Eine Besonderheit in diesem Jahr ist, dass die Händler ihre Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag öffnen. Ein weiteres Tageshighlight soll die feierliche Übergabe der Treuener Bücherbox durch „Aktiv für Treuen“ sein. Neben musikalischem Programm wird auch die Ausstellung „Treuen in der Zeit des Nationalsozialismus – Erinnerungen, Dokumente & Bilder“ eröffnet. Die Schlechtwettervariante ist eine Verlagerung des Picknicks ins Treuener Rathaus.