Stadtplanung in Zeiten von Wohnungsmangel

Dresden - In Zusammenarbeit mit dem „Institut für Forschung und Beratung- Quaestio“ und in Auswertung der bisherigen Erfahrungen anderer Städte hat der Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften für Dresden ein Modell für eine „kooperative Baulandentwicklung“ erarbeitet. Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain und der Leiter des Stadtplanungsamts, Stefan Szuggat, stellten am Montag das geplante „Kooperative Baulandmodell Dresden“ der Öffentlichkeit vor.