Stadtrat entscheidet über Alk-Verbot am Assi-Eck

Der Kreuzungsbereich Görlitzer-, Rothenburger- und Louisenstraße verwandelt sich vor allem am Wochenende in eine Partymeile mit Lärm, Dreck und Bagatelldelikten. Auf der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksbeirates Neustadt wurde zuletzt ein Kompromiss gefunden. Der sieht ein Alkoholabgabeverbot an Wochenenden und Feiertagen zwischen Mitternacht und 6 Uhr vor. Dieser Kompromiss soll zunächst bis September gelten und danach soll geprüft werden, ob die Einschränkungen Wirkung gezeigt haben. Entscheidet sich der Stadtrat dafür, wäre das generelle Alkoholverbot vom Tisch. Die Debatte des Stadtrates kann live im Internet verfolgt werden. Auf der Seite der Landeshauptstadt Dresden.