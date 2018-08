Stadtrat entscheidet über Fördermittelbewerbung

Chemnitz- Die Stadt Chemnitz hofft auf Unterstützung für die Modernisierung der Eisschnelllaufbahn im Küchwald sowie des Sportforums. Mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Bundeshaushalt 2018 soll dies gelingen.

Das Programm des Bundes ist für die Bereiche Sport, Jugend und Kultur vorgesehen. In der nächsten Stadtratssitzung am 29. August muss dann ein Beschluss hervorgehen, in dem beide Projekte bestätigt sind. Sichergestellt wird, dass die Maßnahmen beim Erhalt der Förderung durchgesetzt werden und das der kommunale finanzielle Eigenanteil gesichert ist.