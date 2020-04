Stadtrat im Stadion

Die Stadtratssitzung im März musste aufgrund der Corona-Pandemie bereits ausfallen. Seit dem tagt jeden Montag der Ältestenrat in einer Telefonkonferenz. Um jedoch gemeinsam wichtige Entscheidungen gerade in dieser Zeit zu treffen, wurde die Stadtratssitzung des Aprils an die Umstände angepasst. In dieser außergewöhnlichen Location müssen sich die Stadträte den besonderen Gegebenheiten anpassen.