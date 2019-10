Herrscht in Dresden der „Nazi-Notstand“?

Während es von Seiten der Linken und SPD, die den Antrag gemeinsam mit den drei fraktionslosen Stadträten eingebracht hatten, sowie den Grünen Zustimmung für den Vorstoß gab, kritisierten ihn die anderen Fraktionen für seine Wortwahl und mögliche Signalwirkung scharf. Doch auch aus dem linken Lager kam Kritik. Tilo Wirtz, der bereits bei der letzten Stadtratssitzung mit seinem "Nein" zum Klimanotstand seiner Fraktion die Gefolgschaft verweigerte, ließ auch diesmal mit seinem Plädoyer für Meinungsfreiheit auf beiden Seiten aufhorchen. Tatsächlich sprach Aschenbach in seiner Rede sogar wortwörtlich von "Nazis", die "im Stadtrat vertreten seien". Dass der Satiriker damit höchstwahrscheinlich die AfD-Fraktion meint, ist ein unausgesprochenes Geheimnis. Diese ließ den Frontalangriff allerdings unbeantwortet und brachte stattdessen einen Ersetzungsantrag ein, der Extremismus auf allen Seiten ins Visier nehmen solle. Stadtrat Johannes Lichdi wollte es dabei aber nicht beruhen lassen und spielte auf einen Zwischenfall im Hygienemuseum an, bei dem sich laut Aussage des Grünenpolitikers der AFD-Stadtrat Heiko Müller der Verbreitung antisemitischer Verschwörungstheorien wohlwollend beistand. Am Ende der fast anderthalb stündigen Debatte verabschiedete der Stadtrat den bedeutungsschweren Antrag. Konkrete Handlungsaufträge sind darin nicht enthalten. Seine Bedeutung in und außerhalb des Rathauses wird sich aber möglicherweise dennoch in der näheren Zukunft zeigen.