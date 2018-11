Stadtrat stimmt für Sozialwohnungen und gegen Flüchtlingsrettung

Auf dem Grundstück Florian-Geyer-Straße 13 soll kein Hochhaus entstehen. Die Wohnen in Dresden muss nun neue Konzepte zur Errichtung kleinerer Gebäude vorschlagen. Der Stadtrat stimmte damit für die Petitionsvorlage der Bürgerinitiative Johannstadt. Man sei nicht dagegen, Sozialwohnungen zu bauen, erklärte Peter Jaeschke von der Initiative. Allerdings "nicht in der vorgegebenen Dimension besonders was Höhe, Abstand und Überdeckung der Wohnbereiche betrifft". Die Wohnungsgenossenschaft WiD wollte eigentlich ein Hochhaus mit 16 Etagen und ein zweites Gebäude mit sieben Stockwerken errichten. 132 Sozialwohnungen sollten entstehen. Die Bürgerinitiative kritisierte die fehlende Bürgerbeiteiligung und soll nun stärker in die weiteren Planungen einbezogen werden.