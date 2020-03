+++STADTRAT BESCHLIESST 1000€-CORONA-SOFORTHILFE+++

Dresden - Zumindest ein kleiner Grund zur Freude für viele Selbstständige, Kleinunternehmer und Freiberufler in der Landeshauptstadt. Wie der Stadtrat am Donnerstagnachmittag beschloss, soll die von der Corona-Pandemie arg gebeutelte Berufsgruppe einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 1000€ erhalten.