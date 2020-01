Stadtrat vereinbart neue Klimaschutzziele mit „höchster Priorität“

Dresden - Der Dresdner Stadtrat hat am Donnerstagabend mit Stimmen von Grünen, Linken, CDU, SPD und den zwei Fraktionslosen der Parteien PIRATEN und DIE PARTEI einen weitreichenden Antrag zum Erreichen der Klimaschutzziele der Landeshauptstadt Dresden beschlossen. In einer Grundsatzerklärung heißt es in dem Antrag wortwörtlich: