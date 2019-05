Stadtratswahl – Ergebnis veröffentlicht

In zwei Wahlbezirken (Wahlbezirk 11800 in der Neustadt und die 90110 in Cossebaude) waren die gemeldeten Ergebnisse nicht plausibel und wurden somit auch nicht freigegeben. Diese zwei Wahlbezirke fehlen weiterhin in der Darstellung des vorläufigen Endergebnisses und werden erst abschließend vom Gemeindewahlausschuss geprüft und dann in das amtliche Endergebnis eingepflegt. „Eine solche Nachprüfung in Einzelfällen ist aber nichts Ungewöhnliches“, sagt Kai Schulz. Der Gemeindewahlausschuss tagt für die Kommunalwahl öffentlich am 11. und 12. Juni 2019.

Quelle: Stadt Dresden