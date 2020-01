Stadtreinigung öffnet neue Anlaufstelle in der City

Großes Interesse herrschte noch vor der offiziellen Eröffnung: Dutzende Leipziger wollten dabei sein, als in der Innenstadt, genauer gesagt im Jägerhof in der Hainstraße 17a, eine Beratungsstelle der Stadtreinigung seinen Betrieb aufgenommen hat. Seit diesem Freitag können sich die Leipziger hier über die Leistungen des Eigenbetriebs informieren, erklärt Elke Franz, kaufmännische Betriebsleiterin der Stadtreinigung. "Die Leipziger können sich hier zu den Leistungen des Eigenbetriebs beraten lassen, aber auch Wertmarken oder Müllsäcke kaufen", so Franz.