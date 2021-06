Stadtreinigung ruft zur Abfallsammelaktion auf

Initiator ist dabei das Projekt Stadtsauberkeit. Freiwillige, die bei der Aktion mitmachen möchten, können auf selbst gewählten Routen die herumliegenden Abfälle in Richtung der Wertstoffhöfe einsammeln. Ein paar Handschuhe und einen Müllsack gibt es bei beiden Höfen kostenlos ab dem 21. Juni. Teilnehmer werden gebeten, auf den Wertstoffhöfen einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und sich an die weiteren Hygiene-Regeln zu halten.

Die beiden Wertstoffhöfe sind an den Samstagen von 8.30 Uhr bis 14 Uhr geöffnet und nehmen in dieser Zeit die gefüllten Abfallsäcke entgegen.