Stadtverwaltung will Bildungsdefizite abbauen

Vor allem in Prohlis, Gorbitz, Reick, Leuben oder der Johannstadt zeigen sich Auffälligkeiten. Sei es bei der Sprache, der Fein- oder Grobmotorik oder dem sozialen Umfeld. In diesen Stadtteilen - genauer gesagt in 13 Kindertagesstätten - soll nun mehr Personal zum Einsatz kommen. Dies betrifft nicht nur Pädagogen. Auch Ergo- und Psychotherapeuten oder Logopäden sollen die Bildungseinrichtungen in der Landeshauptstadt unterstützen.