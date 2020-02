Politiker wollen Änderungen im Stadtwald

Ob es wirklich ausreicht den Wald in Ruhe zu lassen, lässt sich noch nicht abschätzen. Noch spielt der wirtschaftliche Faktor des Stadtwaldes eine große Rolle. In der Vergangenheit kamen durch den Holzverkauf knapp 500.000 Euro in die Kasse der Stadt. Im letzten Jahr sind diese Einnahmen um 50 Prozent eingebrochen, da durch den bundesweiten Borkenkäferbefall der Preis für Fichtenholz extrem runter gegangen ist.