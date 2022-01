Städtereisen im eigenen Land – alles andere als langweilig

Leipzig und seine Seen

Für alle Generationen hat die sächsische Metropole Leipzig einiges zu bieten. Wer es naturnah liebt, findet in der wunderschönen Umgebung Leipzigs auch Campingplätze direkt an den vielen Seen, welche Leipzig umgeben. Von hier aus erreicht man sogar mit dem ÖNV in wenigen Minuten das Herz der Metropole. Anbieter wie beispielsweise Motel One bieten zudem recht preiswerte Hotels im Zentrum Leipzigs, unter denen für jeden Geschmack die passende Residenz dabei sein sollte. Das Schöne bei einem Hotelaufenthalt ist, dass insbesondere von zentral gelegenen Unterkünften aus, die nächste Attraktion zumeist nur einige Gehminuten entfernt liegt. Im Herzen der City ist beispielsweise die Nikolaikirche zu besuchen. Die größte und älteste Kirche Leipzigs zieht mit gotischen Stilelementen die Blicke auf sich und schreibt als Symbol der Friedensbewegung der DDR echte Geschichte. Eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten Leipzigs ist das Völkerschlachtdenkmal. Das an die Völkerschlacht aus dem Jahr 1813 erinnernde Mahnmal zieht mit Besonderheiten wie einer 20 Meter hohen Skulptur des Erzengels Michael die Blicke auf sich.