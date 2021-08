Städtische Galerie feiert Sparkassengeburtstag

Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung hat zusammen mit der Ostsächsischen Sparkasse Dresden ein bedeutendes Konvolut an Kunstwerken an die Städtische Galerie Dresden übergeben. Die Kunstwerke waren vor Jahren von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung in Berlin erworben worden.

Darunter befinden sich Arbeiten von bedeutenden Künstlern wie Gerhard Altenbourg, Steffan Plenkers, Carlfriedrich Claus, Hermann Glöckner und Max Uhlig.