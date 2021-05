Staplerschein: Kosten und Preise in Sachsen

Für einen Gabelstaplerschein sind eine theoretische sowie eine praktische Prüfung zu absolvieren. Zu dem Kurs, der 2-10 Tage andauern kann, gehören zehn praktische Fahrstunden und zehn theoretische Stunden. In dieser Zeit lernen die Prüflinge alles, was sie über das Führen dieser Fahrzeuge wissen müssen. Zudem sammeln Sie erste Erfahrungen beim Fahren mit dem Stapler direkt im Arbeitsalltag. Die Unternehmen können danach davon ausgehen, dass die Mitarbeiter ausreichend Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen, um den Gabelstapler sicher durch das Lager zu führen. Wir haben uns mal bei der diesbezüglichen Fachkompetenz https://staplerkoenig.de/ Informationen eingeholt und neben den Logistik-Unternehmern, bieten in ganz Deutschland Institutionen die Möglichkeit an, den Staplerschein zu absolvieren. Man ist am besten beraten, sich an einen regionalen Anbieter zu wenden. Deutschlandweit können Sie bei dem TÜV, der Dekra, den Handwerkskammern und der IHK sowie der DAA dazu nachfragen. Darüber hinaus bieten viele Fahrzeughersteller interne Weiterbildungen mit Absolvierung der Staplerscheine an.