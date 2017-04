Starke Aktion für die UmWelt!

Leipzig – Zum zweiten mal verleiht die Stadt Leipzig den Kinder- und Jugendumweltpreis.

Bis Ende April können noch Projekte eingereicht werden. Das Motto des Umweltwettbewerbes in diesem Jahr ist: Vielfalt statt Einfalt – Zusammen gestalten wir eine lebenswerte Zukunft! Sonderthemen sind dieses Jahr: „Au!Wald!“ und „Spot Up – Tu‘ was für Deine Umwelt“.

Im Vordergrund stehen dabei Naturschutz, Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit. Bewerben können sich Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 21 Jahren einzeln oder gemeinsam als Gruppe. Auch ein gemeinsames Planen mit zugewanderten Kindern und Jugendlichen wird begrüßt. Die besten Projekte werden mit einem Preisgeld bis zu 400 Euro belohnt.