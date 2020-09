Starke Einschränkungen durch Streik im ÖPNV

In Leipzig wurden bereits die Beschäftigten der Leipziger Verkehrsbetriebe, der Leipziger Stadtverkehrsbetriebe (LSVB) GmbH und der LeoBus GmbH zu Warnstreiks aufgerufen. Deshalb kann es am frühen Dienstagmorgen bis zum Mittag zu erheblichen Einschränkungen im Linienangebot kommen, teilten die Verkehrsbetriebe am Freitag mit. Und auch in Dresden müssen sich Fahrgäste auf längere Wartezeiten im ÖPNV einstellen. Falk Lösch, Pressesprecher der Dresdner Verkehrsbetriebe teilte auf SACHSEN FERNSEHEN-Anfrage mit: „Es ist tatsächlich so, dass wir am Dienstag von den bundes- und sachsenweiten Streiks von ver.di im ÖPNV betroffen sein werden.“ In jedem Fall sind die Verkehrsbetriebe im Freistaat bemüht, den Linienbetrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen.