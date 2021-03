Starke Frauen im Gespräch

Sachsen - Am heutigen Weltfrauentag wird Gleichberechtigung besonders groß geschrieben. Anlässlich dessen fand am 8. März eine Pressekonferenz zum Thema Geschlechtergerechtigkeit unter anderem im Sport statt. Gleichstellungsministerin Katja Meier sowie Expertinnen und Sportlerinnen waren zu Gast und sorgten für einen regen Austausch. Seht mehr in unserer Zusammenfassung!