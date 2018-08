Starkregen und 3 Zentimeter Hagelkörner: Unwetter im Anmarsch

Leipzig - Der Wetterdienst warnt für den Donnerstagabend ab 18:00 Uhr vor Unwettern in Sachsen.

Vor allem in Leipzig und Umgebung, im Kreis Nordsachsen und im Vogtlandkreis kann es örtlich zu heftigen Gewittern - in Verbindung mit starkem Regen kommen. Bis 4:00 Uhr am freitag morgen können örtlich bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter und 3 Zentimeter dicke Hagelkörner runterkommen.

Abkühlung zum Start in Wochenende

Nach den Gewittern kühlt es sich in Leipzig und Umgebung ab. Am Freitag und Samstag klettert das Thermometer nicht über 30 Grad. Ab Sonntag und zum Start in die neue Woche wird es dann wieder heißer.