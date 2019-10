Stars und Sternchen beim Opernball-Jubiläum

Ein abwechslungsreiches Programm gab es unterdessen auch für die Opernballbesucher. Neben viel Musik stand auch wieder die Tombola im Mittelpunkt. Der Erlös geht wie schon in den Vorjahren an die Stiftung "Leipzig Hilft Kindern". Damit werden Projekte unterstützt, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche einsetzen. Als Hauptpreis winkte neben einer Traumreise und Schmuck wieder ein neuer Porsche. Der Gewinner/die Gewinnerin freut sich riesig über neuen mambagrünen Porsche Macan.

Im Saal war die Stimmung bestens, besonders als Stargast Bonnie Tyler die Tanzfläche in Extase versetzte. Auch Jimi Blue Ochsenknecht sorgte bis in den frühen morgen am DJ-Pult für eine rauschende Opernballnacht.