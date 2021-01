Start der sächsischen Impfzentren gelungen

Dresden/Sachsen - 2.914 Personen sind in Sachsen am Montag geimpft worden. Das Ziel zum Start der 13 sächsischen Impfzentren wurde damit fast erreicht, so Rüdiger Unger, Vorstandsvorsitzender des DRK Sachsen. Zusammenbrüche des Servers, der am Montag ebenfalls für die Onlineterminreservierung an den Start ging, dementierte Unger.