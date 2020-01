Start der Verhandlungen von „Indymedia“

Die von einigen erwartete Krawalle bei der Kundgebung am Bundesverwaltungsgericht blieb diesmal aus. Noch am Samstag hatten Hunderte teils gewaltsam gegen ein Verbot der Online-Plattform indymedia demonstriert. An diesem Mittwoch wurde vor dem Bundesverwaltungsgericht verhandelt, ob das seit 2017 geltende Verbot rechtskräftig ist. Dagegen hatten fünf mutmaßliche Betreiber der Plattform geklagt. Die Kundgebung lief parallel zur Verhandlung und wurde unter anderem von der "Initiative für Pressefreiheit" organisiert.