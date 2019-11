Ein Netzwerk entsteht

Das Angebot der Start-up Week ist breit gefächert. Im Programm sind Workshops, Angebote für Schüler und Netzwerk Events, wie zum Beispiel die Start-up-Tour als Rundgang durch Chemnitz, Unter anderem werden auch Treffpunkte der Gründerszene und tragende Netzwerke an Universitäten und in der Wirtschaftsförderung vorgestellt. Hinzu kommen noch einige Abendveranstaltungen wie ein Filmabend, "Business und Bier" und auch einer Abschlussparty am Freitagabend.