Statement von OB Dirk Hilbert zum Krieg in Europa

Dresden ist aus leidvoller Erfahrung eine Stadt des Friedens und der Versöhnung geworden und dieses Signal wird auch in diesen Tagen von hier ausgehen. Als Zeichen dieser Anteilnahme habe ich entschieden, dass auch am Rathaus der Stadt Dresden auf unbestimmte Zeit die Flagge der Ukraine gehisst werden wird. Die Goldene Pforte wird dieses Wochenende in den Farben der Flagge der Ukraine leuchten.

Aber Anteilnahme alleine wird nach dem Überfall auf einen demokratischen Staat, der nur wenige Stunden von uns entfernt liegt, nicht reichen. Die Stadt Dresden wird gemeinsam mit der kommunalen Familie alles daran setzen, ukrainische Flüchtlinge die nach Deutschland kommen, bestmöglich und unverzüglich unterzubringen. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits. So sind in der Landeshauptstadt Dresden entsprechende Vorbereitungen in einer Taskforce für ein Notfallszenario im Gang, um im Falle von Fluchtbewegungen Notunterkünfte bereitstellen zu können und sozialen Beistand für vertriebene oder geflüchtete Menschen zu leisten. Das Gebot der Stunde ist nun, die Entwicklungen der nächsten Stunden und Tage genauestens zu beobachten und notwendige Entscheidungen auch für Dresden entsprechend abzuleiten, zusammenzustehen und humanitäre Hilfe genau dort zu leisten, wo sie am dringendsten benötigt wird."

Quelle: Landeshauptstadt Dresden