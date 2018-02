Statisten gesucht

Chemnitz – Wer schon immer mal auf der Bühne stehen wollte, hat jetzt die Möglichkeit dazu.

© Chemnitz Fernsehen

Im Rahmen des vierteiligen Stückes „Der Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner sucht die Oper Chemnitz schon jetzt nach Statisten für den dritten Teil „Siegfried“. Dieser wird planmäßig ab dem 29. September 2018 in der Oper zu sehen sein.

Wer Interesse daran hat, Teil des Stückes zu werden, kann am Sonntag zum Casting kommen.

Termin

Wann: 04. Februar, 13 Uhr

Wer: Menschen jeder Altersklasse, die sich gut bewegen können und präsent auf der Bühne sind

Wo: Probenbaracke auf der KätheKollwitz-Straße (neben dem Verwaltungsgebäude der Theater Chemnitz)

Treffpunkt: am Personaleingang des Opernhauses

Ansprechpartner: Anmeldungen und/oder Rückfragen sind an Uwe Oertel, Leiter der Statisterie Opernhaus, unter der Telefonnummer 0159/04539730 oder per E-Mail an statisterie@theater-chemnitz.de zu richten