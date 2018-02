Stau am Sonntag

Chemnitz – Aufgrund eines Konzertes in der Messe Chemnitz ist am Sonntag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

In der Messe findet am 11. Februar das Konzert „Rock Legenden“ statt. Da aufgrund des erwarteten Besucheransturms mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen ist, hat die CVAG noch einmal zusammengestellt, wie Sie am besten zur Messe kommen. Mit Ihrem Eintrittsticket können Sie von 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr im gesamten Verkehrsverbund Mittelsachsen fahren.

Folgende Linien werden im Einsatz sein:

Straßenbahn 1 (Zentralhaltestelle – Schönau) – Haltestelle Guerickestraße/Messe Chemnitz,

Bus 43 (Rabenstein, Tierpark – Schösserholz/Gablenz) – Haltestelle Messe,

Bus 23 (Heinersdorf – Neefepark über Hauptbahnhof) – Haltestelle Messe.

Der Bus 23 wird nach Veranstaltungsende zusätzlich fahren:

20:46 Uhr (Übergang zum Rendezvous an der Zentralhaltestelle 21:05 Uhr),

21:26 Uhr (Übergang zum Nachtanschluss an der Zentralhaltestelle 21:45 Uhr).

(Quelle: CVAG)