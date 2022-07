Staubige Füße am Altmarkt

Aufgrund des fehlenden Niederschlages sind die Bereiche völlig trocken und stauben bei jeder Überquerung der Fußgänger. Doch für die unbefestigten Stellen gibt es einen Grund, wie die Leiterin des städtischen Straßen- und Tiefbauamtes Simone Prüfer weiß. Laut ihr werden an den freigelegten Wegen Bäume eingepflanzt. Geplant sind am Altmarkt 20 neue Bäume. Acht Trompetenbäume auf der Ostseite und zwölf Trompetenbäume auf der Westseite. Insgesamt nimmt die Stadt dafür 223 000 Euro in die Hand. Laut Medienangaben sollen im Herbst die ersten 15 Bäume gepflanzt werden.