Staubsauger brennt in Baum auf dem Elberadweg

Über den Notruf wurde der Brand eines Staubsaugers in einem Baum gemeldet. Tatsächlich befand sich am Elberadweg in etwa drei Metern Höhe ein roter Staubsauger, aus welchem eine Rauchentwicklung zu erkennen war. Mit einem Einreißhaken wurde der Staubsauger aus dem Baum entfernt, das Gerät geöffnet und das Brandgut gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.