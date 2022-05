Steigende Energiekosten – Auswirkungen des Angriffskrieges auf Sachsen

Landtag- In der sächsischen Landeshauptstadt kommt diese Woche der Landtag zusammen. Wir nutzen die Chance und fragen nach zu einem aktuellen Thema, das gerade Sachsen bewegt- die steigenden Kosten für Energie und die Auswirkungen für die Wirtschaft.

Darüber haben wir mit Peter Patt gesprochen. Der russische Krieg in der Ukraine eskaliert zusehends. Für die Menschen in der Ukraine hinterlässt der Konflikt Not und Elend, auch bei uns sind Kriegsfolgen spürbar, etwa in den steigenden Energiekosten.

Über die Folgen für Sachsens Wirtschaft spreche ich jetzt mit Nico Brünler, Landtagsabgeordneter der Linken aus Chemnitz. Erst die Corona-Pandemie, nun der Krieg in der Ukraine. Seit über zwei Jahren ist das Land im Krisenmodus.