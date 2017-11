Steigende Mietpreise in der Messsestadt

Leipzig – Am Freitag hat PISA Immobilienmanagement Leipzigs umfangreichsten Wohnungsmarktbericht vorgestellt. Eine verbesserte statistische Methodik beleuchtet die Situation der letzten 3 Jahre.

Die steigenden Mietpreise liegen vor allem an der großen Zuwanderung. Leipzig ist mit seinem Kulturangebot und vielen Arbeitsplätzen eine attraktive Stadt. Verhältnisse wie in München oder Berlin stehen den Leipzigern jedoch nicht bevor, da es immernoch ein sehr großes Wohnungsangebot gibt. Also: Keine Panik am Wohnungsmarkt. Mit Zuversicht können sich die Leipziger Mieter also entspannen.