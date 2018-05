Steinfiguren auf Spielplatz in Gohlis zerstört

Die Schwäne stehen in einem Park an der Platnerstraße/Stallbaumstraße. Passanten hatten den Schaden am Sonntagmorgen bemerkt und die Polizei alarmiert. Der oder die Täter haben die Flügel und Schnäbel bei beiden Figuren abgeschlagen. Von der Verursachern fehlt bislang jede Spur. Das Areal musste abgesperrt werden, da für Kinder erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Kletterturm, Sandkasten und Rutsche sind aber weiterhin nutzbar. Der Sachschaden liegt vermutlich im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.