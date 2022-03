Sterbezahlen im Jahr 2021 in Sachsen angestiegen

Im Jahr 2021 sind die Sterbezahlen in Sachsen in mehreren Altersgruppen gestiegen. Das teilte das Statistische Landesamt des Freistaats mit. Demnach sind 2021 fast 64.300 Menschen in Sachsen gestorben und somit 3,5 Prozent mehr als im Jahr 2020. Die höchsten Sterbezahlen wurden im Monat Januar registriert. In diesem Monat sind über 8.000 Menschen in Sachsen verstorben. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Sterbezahlen in allen Altersgruppen außer bei den über 85-Jährigen. Der höchste Anstieg der Sterbefälle wurde im Vogtlandkreis bei den unter 55-Jährigen mit über 33 Prozent registriert.