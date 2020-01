Sternenhimmel über Dresden – im Januar

Am Anfang des neuen Jahres zeigen sich zunächst die strahlende Venus am Südwesthimmel und die zu einem Viertel beleuchtete Mondsichel etwas links vom Abendstern. Zwar liegt die Wintersonnenwende schon über eine Woche zurück. Aber in unseren Breiten erleben wir erst jetzt den spätesten Sonnenaufgang des Jahres. Im Laufe des Januars nimmt die Länge des lichten Tages um immerhin gut eine Stunde zu. Aber erst im Februar wird die Anmutung des Frühlings deutlich. In der Zeit rund um den Jahreswechsel zeigt sich das Firmament besonders eindrucksvoll: Sirius, der hellste Fixstern, funkelt im Süden. Dort entfaltet sich die ganze Pracht der Wintersternbilder mit Orion, den Hunden, Zwillingen, Fuhrmann und Stier.