Sternsinger segnen Chemnitzer Rathaus

Chemnitz – Am Dienstagnachmittag waren die Chemnitzer Sternsinger zum Dreikönigssingen im Rathaus in Chemnitz zu Gast.

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig empfing die Mädchen und Jungen aus den umliegenden katholischen Stadtgemeinden. Die Sternsinger-Aktion steht jedes Jahr unter einem bestimmten Motto. Das diesjährige Motto lautet „Gemeinsam gegen Kinderarbeit- in Indien und weltweit.“

Zur Tradition des Dreikönigssingens gehört, dass die Sternsinger mit Liedern und Versen auf die weltweit größte Aktion von Kindern für Kinder in Not aufmerksam machen. Dabei sammeln sie Geld und zeichnen den traditionellen Segen „Christus segne dieses Haus“ an die Haustür. Im Chemnitzer Rathaus wird der Segen stets über die Tür des Ratssaales in der 2. Etage angezeichnet.

Die Sternensinger Aktion gibt es bereits seit 1959. Seit dieser Zeit konnten über 2.000 Projekte finanziell unterstützt werden.