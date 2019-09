Dresden - Sternwarte Pirna-Graupa wird 40 Jahre und feiert dieses Jubiläum am 28. September 2019 mit vielen Angeboten für Groß und Klein. So kann tagsüber die Sonne ganz genau beobachtet, Vorträgen gelauscht und ein kühles Helles getrunken werden. Bei klarem Nachthimmel werden Mond, Planeten und Sterne aus der kleinen Kuppel auf dem Dach ganz nah an die Augen der Besucher herangeholt. Am 11.11.2019 um 11 Uhr gibt es dann das nächste Highlight: Der Merkurtransit.