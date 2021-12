Steuern- Diese Änderungen erwarten uns in 2022

Ab dem 1. Januar 2022 wird außerdem die Sachbezugsfreigrenze auf 50 Euro pro Monat angehoben. Davon profitieren vor allem Arbeitnehmer, die ihren Lohn teilweise in Form von bestimmten Sachbezügen erhalten, beispielsweise als Waren oder Dienstleistungen. Bislang mussten solche geldwerten Vorteile bereits dann lohnversteuert werden, wenn in der Summe mehr als 44 Euro im betreffenden Kalendermonat gewährt wurden.



Für das gesamte Jahr 2022 bleibt zudem der Umsatzsteuersatz in der Gastronomie, auf Basis des Dritten Corona-Steuerhilfegesetzes, auf 7 Prozent abgesenkt. Eine Ausnahme hiervon bildet die Abgabe von Getränken.