Stickerei neu erleben im Grassi Museum

Sich nachhaltig und trotzdem bezahlbar und modisch zu kleiden - Eine immer drängendere Frage in unserer heutigen Gesellschaft. Eine Antwort kann vielleicht in der neuen Ausstellung des Grassi Museum gefunden werden. Mit dem Titel "History in Fashion - 1500 Jahre Stickerei in Mode" wird sich ab dem diesem Donnerstag der Vielfalt in der Mode gewidmet. Zentrales Thema ist wohl einer der ältesten Handwerkstechniken in der Mode - Das Sticken.

Wer denkt, Sticken sei ein antiquiertes Hobby der älteren Generation, der liegt falsch. Wie die Ausstellung in über 150 Exponaten zeigt, hat die Stickerei historische und moderne Mode enorm geprägt, wie die Kuratorin für Textil Dr. Stefanie Seeberg erklärt.