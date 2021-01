Stillstand inakzeptabel, es muss laufen

Bei einer schweren Verstopfung der Abflussleitungen muss schnell reagiert werden. Staut sich das Abwasser zurück und läuft am Ende sogar über, können Wasserschäden in der eigenen Wohnung sowie in darunterliegenden Räumen entstehen, die wiederum hohe Instandsetzungskosten verursachen. Es ist also ratsam, so schnell als möglich einen Notprofi Rohrreinigung und Kanalreinigung Dresden zu beauftragen, der die Verstopfungen professionell und effizient beseitigt, bevor es zu teuren Folgeschäden kommen kann.