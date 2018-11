Stolpersteine erinnern an verfolgte Leipziger!

Die Stolpersteine sollen an das Leid der jüdischen Mitmenschen, Kinder und Erwachsenen erinnern. Verlegt werden sie zwei Mal im Jahr und immer an den Orten, an denen die Opfer des Nationalsozialismus gewohnt haben.

Laut Beier soll damit noch ein weiteres Ziel verfolgt werden.

2006 begann das Projekt STOLPERSTEINE mit der Verlegung von elf Steinen in Leipzig durch den Kölner Bildhauer Gunter Demnig. Ebenfalls betreut er ähnliche Projekte auch in anderen Städten zum Beispiel in Dresden und Chemnitz.

Mittlerweile findet man rund 500 Stolpersteine in der Messestadt.