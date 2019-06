Dresden - Jugendreporter Benedict Bartsch ist wöchentlich mit der Hochformat-Sendung "#StoryBen" für den DRESDEN FERNSEHEN-Instagram-Account und die "Drehscheibe Dresden" unterwegs.

Der vierzehnjährige Theodor hat sein Hobby gefunden: Parkeisenbahner bei der Dresdner Parkeisenbahn im Großen Garten. Was er an dem Hobby so toll findet und wie er dazu gekommen ist, verrät er in der neuen Folge vom #StoryBen: