Dresden - Jugendreporter Benedict Bartsch ist wöchentlich mit der Hochformat-Sendung "#StoryBen" für den DRESDEN FERNSEHEN-Instagram-Account und die "Drehscheibe Dresden" unterwegs.

Am Sonntag ist in Dresden unter anderem ein neuer Stadtrat gewählt worden. Viele Hoffnungen auf Verbesserungen in der Stadt stehen nun im Raum - auch für Jugendliche, die noch nicht wählen gehen durften. Jugendreporter Benedict Bartsch hat eine Umfrage gestartet, was sich Jugendliche von der Stadtpolitik wünschen.

Hier seht ihr die ganze Folge vom #StoryBen: